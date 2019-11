Exclusief voor abonnees

Opnieuw twee doden door CO-vergiftiging: alles wat je moet weten over deze stille doder

Sven Ponsaerts

18 november 2019

16u22

Twee mensen lieten zondagnacht in het Oost-Vlaamse Zulte het leven bij een CO-vergiftiging. Ze stikten in hun slaap door een slecht werkend gasverwarmingstoestel. In 2018 overleden 19 personen in ons land na een ongeval met CO-vergiftiging. Zowel het Agentschap Wonen als het Antigifcentrum voeren momenteel een preventiecampagne. Hoe ontstaat een vergiftiging, hoe herken je dat en wat doet CO met ons lichaam? Alles wat je moet weten over deze sluipmoordenaar.