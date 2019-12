Opnieuw twee Belgische IS'ers opgepakt in Turkije GVV

01 december 2019

06u54 20 In Turkije zijn er weer twee Belgische IS’ers opgepakt. Dat gebeurde in Sanliurfa, een provincie die aan het noorden van Syrië grenst.

Over de identiteit van de gearresteerden is er nog geen duidelijkheid. Ze werden samen ingerekend met een verdachte uit Frankrijk en drie uit Syrië. Van die laatste is er ondertussen eentje vrijgelaten. Beelden die lokale media verspreidden, tonen hoe zwaar bewapende veiligheidstroepen in een woning binnenvielen en hoe daarna drie mannen en drie vrouwen naar een gerechtsgebouw werden geleid.

Turkije heeft vrijdag nog twee IS-vrouwen naar België teruggestuurd en hield op dat ogenblik nog zeker vier en mogelijk vijf andere IS’ers uit België vast.