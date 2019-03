Opnieuw twee auto’s verwoest in Antwerpen door explosieven Rob Van Herck Patrick Lefelon kg

08 maart 2019

07u32

Bron: VTM NIEUWS, eigen berichtgeving, Belga 54 In Antwerpen zijn opnieuw twee auto’s verwoest door explosieven. Dat meldt VTM NIEUWS. In de Dijlestraat kwamen omstreeks 3.30 uur twee granaten tot ontploffing die onder twee wagens waren gegooid. De lokale en federale politie, het labo en de ontmijningsdienst DOVO kwamen snel ter plaatse. Het parket geeft later meer info.

Een buurman vertelt hoe hij ‘s nachts werd opgeschrikt door het gebeuren. “Rond 3 uur werd ik wakker van twee harde knallen. Ik keek buiten en zag rook vanonder een auto komen. Net op dat moment stoof een zwarte Golf met geblindeerde ramen weg van de parking naast ons gebouw”, aldus de getuige.



Het Snelle Respons Team (SRT) van de Antwerpse politie kwam later op de dag ook ter plaatse. Zij haalden drie mensen, een ouder koppel en mogelijk hun zoon, uit een nabijgelegen huis. De moordbrigade van de federale gerechtelijke politie (FGP), die zich ook buigt over brandstichtingen en granaataanvallen, doet verder onderzoek.

Niet eerste incident

De verwoeste auto’s zijn intussen getakeld voor sporenonderzoek. Ook enkele wagens in de buurt van de doelwitten raakten beschadigd. Zo werden de ramen van verschillende auto’s verbrijzeld door de impact van de ontploffingen.



De Dijlestraat ligt vlak aan Park Spoor Noord waar eerder deze week ook al twee auto’s in brand werden gestoken. Ook in het Antwerpse district Hoboken vond diezelfde nacht een soortgelijk incident plaats. Die feiten situeerden zich in het drugsmilieu.