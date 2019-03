Opnieuw twee auto’s verwoest door explosieven: politie jaagt op aanslagplegers in Antwerps drugsmilieu Vluchtauto gekend, huiszoekingen bezig Rob Van Herck Patrick Lefelon kg

08 maart 2019

07u32

Bron: VTM NIEUWS, eigen berichtgeving, Belga 54 Het drugsmilieu heeft zich weer geroerd vannacht. In de Dijlestraat zijn twee explosieven tot ontploffing gebracht tegen twee auto’s van de familie El M. De aanslagen worden gelinkt aan de drie autobranden van twee dagen geleden, onder andere tegen de familie El H. Beide families zijn gekend uit drugsonderzoeken.

De aanslagen haalden rond 3u30 heel wat mensen uit hun slaap. De auto’s stonden geparkeerd in de afgelegen Dijlestraat naast Park Spoor Noord. “Rond 3u30 uur werd ik wakker van twee harde knallen”, aldus bewoner Jeroen. “Ik keek buiten en zag schuin tegenover mij rook vanonder een auto komen. Net op dat moment stoof een zwarte Volkswagen Golf met geblindeerde ramen weg van de parking naast ons gebouw. Andere buren zagen nog een tweede zwarte auto wegstuiven. Er kwamen mensen op straat kijken naar de auto’s. Een Mercedes was zwaar beschadigd. De andere wagen was een kleine Audi, denk ik.”

Minstens tien andere auto’s liepen schade op door weggeslingerde metaaldeeltjes van de explosieven. Autoruiten sneuvelden en in de carrosserie zaten tientallen gaatjes van inslagen. Eén van de gedupeerden is Matthias. Zijn 9 maanden-oude Opel Astra is toegetakeld. Ramen eruit en een linkerzijkant vol gaatjes.

Matthias: “Ik heb vier maanden geleden in de Dijlestraat een appartement gekocht. Deze kant van het park is heel rustig. De straat heeft amper verkeer. Maar dan gebeuren op drie dagen tijd twee aanslagen. Dat is toch wel schrikken. Mijn wagen is een privé-leasing. De leasingfirma komt de auto takelen en zorgt voor de herstelling.”

Huiszoekingen

De moordbrigade van de federale politie heeft vanmorgen het onderzoek overgenomen. De Dijlestraat bleef tot 9 uur afgesloten voor sporenonderzoek. Een Marokkaanse familie is onder begeleiding van het Snelle Respons Team uit hun woning ontzet. Volgens betrouwbare bronnen zijn op dit ogenblik al huiszoekingen bezig in het drugsmilieu. Het Antwerpse parket wacht echter tot deze namiddag om daarover te communiceren.

Het is duidelijk dat de aanslagen van vannacht verband houden met de in brand gestoken auto’s van dinsdagnacht. Toen ging de wagen van de moeder van Nordin El H. in de Rupelstraat in vlammen op. Dat is een zijstraat van de Dijlestraat waar vannacht werd toegeslagen. Nordin El H. wordt door het parket beschouwd als één van de leidinggevende figuren in de drugsbende van Frank de Tank. Dat drugsonderzoek is afgerond en hangt momenteel voor de raadkamer.

Dezelfde nacht werden ook wagens van de familie F. en El Y. in brand gestoken. Ook zij zijn gekend uit het criminele en/of drugsmilieu.