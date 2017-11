Opnieuw twee arrestaties na rellen van zaterdag

Bron: VTM NIEUWS

Twitter Het tweetal is weer vrijgelaten, maar moet zich begin volgend jaar verantwoorden voor de rechter.

Er zijn opnieuw twee arrestaties verricht in de nasleep van de rellen van zaterdagavond in Brussel, na de kwalificatiewedstrijd van Marokko. Dat heeft het Brusselse parket bevestigd aan VTM NIEUWS. Het duo is inmiddels weer vrijgelaten, maar moet zich op 5 januari bij de rechter melden.