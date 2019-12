Opnieuw twee ambulanciers aangevallen in Antwerpen: slachtoffer getuigt gwo/sam

24 december 2019

13u15 166 antwerpen Gisteravond zijn in Antwerpen weer twee ambulanciers aangevallen door een patiënt. Ze zijn minstens vijf dagen werkonbekwaam, meldt VTM NIEUWS. De sector vraagt al lang om maatregelen, maar die komen er maar niet.

Jody Eeckhout is nog altijd in shock door wat hij gisteren meegemaakt heeft. Hij is vijf dagen werkonbekwaam en zijn schouder ziet volledig blauw van de slagen die hij kreeg. Zijn collega, die thuis is met een hersenschudding, zit er mentaal volledig door.

Blauwe plekken en hersenschudding

“Op een gegeven moment leggen we de persoon op de brancard,” vertelt hij aan VTM NIEUWS. “We wilden hem vastmaken met de riemen. Toen is hij losgegaan en begon hij agressief te worden ten opzichte van mijn collega en mij. Hij is beginnen schoppen, met zijn voeten tegen het hoofd van mijn collega.”



Jody’s collega werd tegen de kasten geduwd, waarna de patiënt zijn agressie richtte tegen hem. “Dan begon hij tegen mij te slaan, in mijn ribben. Maar ik droeg een steekwerende jas, dus ik heb dat niet gevoeld. Dan is hij met zijn andere arm in het rond beginnen te slaan, en dan ben ik met mijn schouder tegen de kast gebotst.”

Groot probleem

Het is geen alleenstaand geval: elk jaar worden 2.300 hulpverleners het slachtoffer van agressie, vooral in Brussel, Antwerpen en Gent. In Antwerpen lopen zelfs drie meldingen per week binnen.



“Ik doe mijn job heel graag”, gaat Jody verder. “Er mag van alles gebeuren. Ik doe het heel graag, maar agressie vind ik niet meer oké in de ambulance. Er zijn veel collega’s die van plan zijn om te stoppen met de ambulance. Het is niet meer oké, we hebben ook nog een privéleven, ook nog een gezin. We zouden ook graag nog veilig bij ons gezin geraken.”

Maatregelen

De steekwerende vest van 500 euro die de ambulancier droeg, betaalde hij overigens volledig zelf. Zonder waren zijn ribben gebroken. De sector eist dat de overheid zulke vesten voor alle ambulanciers voorziet, en dat de straffen strenger worden.



Minister voor Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) was niet bereikbaar voor een reactie.