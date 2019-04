Opnieuw treinverkeer tussen Lokeren en Dendermonde IB

10 april 2019

06u22

Bron: Belga 1 Tussen Lokeren en Dendermonde kunnen deze ochtend opnieuw treinen rijden. Dat meldt de spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Het treinverkeer was er zowat een dag onderbroken nadat een vrachtwagen aan een overweg in Lokeren de bovenleiding had stukgetrokken.

"Om 5.10 uur was alle schade aan de bovenleiding hersteld. Mensen van Infrabel hebben de hele dag en hele nacht doorgewerkt om alles te repareren en na te kijken", aldus de infrastructuurbeheerder.

Het treinverkeer was onderbroken tussen Lokeren en Dendermonde sinds kwart over zes gisterenochtend. De bovenleiding was beschadigd over enkele honderden meters.

