Opnieuw treinverkeer tussen Brugge en Blankenberge jv

09 mei 2018

06u10

Bron: belga 0 Tussen Brugge en Blankenberge kunnen vanochtend opnieuw treinen rijden. De problemen met de bovenleiding zijn er van de baan, zo meldt Frédéric Petit van spoornetbeheerder Infrabel.

Sinds maandag 16 uur reden er geen treinen meer tussen Brugge en Blankenberge. Een vrachtwagen had in Dudzele (Brugge) de bovenleiding van de twee sporen over een stuk van 500 meter beschadigd.

De herstellingswerken duurden uiteindelijk tot vanochtend. "Nu zijn alle problemen van de baan", zegt Petit. "Sinds 5.20 uur is er weer treinverkeer mogelijk in beide richtingen."