Opnieuw treinverkeer tussen Aarschot en Hasselt ttr

18 april 2019

17u53

Bron: belga 1 binnenland Tussen Aarschot en Hasselt rijden sinds ongeveer 18.20 uur opnieuw treinen. Dat meldt een woordvoerster van Infrabel.

Het treinverkeer tussen beide steden was sinds 16 uur in beide richtingen onderbroken. Oorzaak was een defecte rem bij een goederentrein, waardoor ook bermbranden ontstonden. De brandweer kwam ter plaatse.