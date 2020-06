Opnieuw treinen tussen Sint-Niklaas en Lokeren na persoonsaanrijding HAA

25 juni 2020

08u17

Bron: Belga 4 Er rijden opnieuw treinen tussen Sint-Niklaas en Lokeren na de aanrijding van een persoon eerder vanochtend.

Het drama gebeurde iets na 6 uur in de buurt van het station van Sint-Niklaas, meldt Infrabel. Het treinverkeer lag ongeveer twee uur stil tussen Sint-Niklaas en Lokeren, maar werd rond 8 uur hervat. Tijdens de onderbreking werden vervangbussen ingelegd. De trein die bij de aanrijding betrokken was, is de E726, die tussen Poperinge en Antwerpen-Centraal spoort.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.