Opnieuw treinen tussen Brugge en Lichtervelde, vertragingen mogelijk

08 maart 2018

15u08

Bron: Belga 7 Het treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde is opnieuw hersteld. Dat meldt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. Er kunnen voor de avondspits nog wel gevolgvertragingen zijn.

Het spoorverkeer was op die lijn in West-Vlaanderen ongeveer twee uur onderbroken na een persoonsongeval in Zedelgem om 14.10 uur. De circa 80 reizigers aan boord van de betrokken trein werden geëvacueerd en met een bus naar hun bestemming gebracht.

