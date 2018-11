Opnieuw staking bij TBC Post: “CEO vindt onderhandelen niet nuttig” jv

14 november 2018

17u42

Bron: belga 1 Bij postbedrijf TBC Post in Deurne is vanochtend een spontane staking uitgebroken, die ook morgen nog voortgezet wordt. Mogelijk volgen andere depots in het land het voorbeeld van Deurne. "De CEO vindt het niet nuttig om met ons rond te tafel te gaan zitten", zegt Wim De Jonghe van de socialistische vakbond BTB.

Vorige maand was er bij het personeel in Deurne ook al een staking van twee dagen. Er was sprake van te laat uitbetaalde lonen, te hoge werkdruk en moeilijke arbeidsomstandigheden. CEO Thierry Brugma kwam toen een lijst afspraken overeen met de vakbonden.

"Die afspraken dienden als startpunt voor verder sociaal overleg", zegt De Jonghe. Maar dat overleg is er nog niet geweest. Volgens de vakbond stelde de CEO een eerste afspraak op 7 november uit, omdat hij bij een klant was. "We gaven hem toen het voordeel van de twijfel", zegt De Jonghe. Maar ook op het nieuwe gesprek, dat vanochtend gepland stond, kwam Brugma niet opdagen. Het personeel legde daarop spontaan het werk neer.

"De CEO heeft mij laten weten dat hij een gesprek niet nuttig vindt", zegt De Jonghe. Volgens de vakbondsman zijn de problemen van de vorige staking nog altijd niet in orde. "De lonen zijn opnieuw al vier dagen te laat. Ook in andere depots in het land is dat het geval."

Onbetaalde facturen

Daarnaast spreekt de vakbond over een hele reeks andere problemen in het bedrijf. "TBC werkt samen met Bpost voor de bezorging van niet-aangetekende brieven. Die samenwerking is recent stopgezet door Bpost, omdat facturen niet betaald werden." Ook grote klanten als Xerius en ING zouden al afgehaakt zijn.

Zolang de CEO geen initiatief neemt, gaat het personeel in Deurne niet terug aan het werk. Morgenochtend zullen de werknemers naar het depot komen om verder te staken. Volgens De Jonghe zullen ook andere depots in het land, waar zich gelijkaardige problemen voordoen, het voorbeeld van Deurne volgen.

Nieuwe sociale verkiezing

Brugma laat in een reactie weten dat hij het gesprek vandaag afzegde omdat eerst de sociale verkiezing van 2016 opnieuw gedaan moet worden. “De toen verkozen sociaal verantwoordelijke is vertrokken bij TBC. De sociaal inspecteur heeft daarom gezegd dat we de verkiezingsprocedure opnieuw moeten starten.” De CEO wil daarop wachten en met de nieuwe verantwoordelijke aan tafel gaan. Die procedure neemt echter minstens enkele weken in beslag.

Nog volgens Brugma zette TBC Post zelf de samenwerking met Bpost stop door de problemen daar, en is het contract met Xerius slechts tijdelijk gestopt omdat er te veel werk is. Verder is ING volgens de CEO nog altijd klant.