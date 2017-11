Opnieuw spoorverkeer mogelijk tussen La Louvière en Charleroi na dodelijk ongeval met spooktrein

12u48

Bron: Belga

Na het drievoudige incident van maandag met de 'spooktrein' in Morlanwelz en in Bracquegnies is het spoorverkeer tussen La Louvière en Charleroi vanmorgen hernomen. Dat meldt de NMBS.