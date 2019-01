Opnieuw sneeuw in het land: oppassen voor gladde wegen, code geel tot zeker 14 uur vanmiddag ADN

23 januari 2019

06u35 30 Sneeuw in het land. Een zone van sneeuwbuien sleept deze voormiddag voornamelijk over het westen en het centrum van België. Daarna wordt het geleidelijk droog. Code geel blijft zeker tot 14 uur vanmiddag van kracht, het blijft dus oppassen voor gladde wegen.

Al bij al is grote chaos deze ochtend uitgebleven, ondanks dat er op sommige plaatsen een pak sneeuw is bijgekomen vannacht en vanmorgen. De sneeuwbuien bevinden zich grofweg ten westen van een lijn Antwerpen - Namen, geleidelijk aan wordt het overal droog.

Op verschillende gewestwegen was er heel wat verkeershinder, maar op de snelwegen vielen de files tijdens de ochtendspits goed mee. “De meeste bestuurders passen duidelijk hun rijstijl aan”, zei woordvoerder Peter Bruyninckx eerder vandaag.



Het is belangrijk om dat te blijven doen. Het blijft koud en de wegen blijven glad, code geel blijft van kracht tot 14 uur. Ook vannacht is het oppassen geblazen, want dan vergroot de kans op lokaal aanvriezende mist. Vooral aan zee is er kans op enkele sneeuwbuien. Morgen is het wisselend tot zwaarbewolkt met opnieuw vooral in het westen kans op winterse buien. ‘s Avonds vergroot ook in het centrum de kans op een sneeuwbui. Het zou niet gaan om grote hoeveelheden.