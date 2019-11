Opnieuw schoolgeweld: 15-jarige tweeling zwaar toegetakeld

Alexis en Victoria, een tweeling van 15 jaar, is door een dozijn mensen in elkaar geslagen bij hun middelbare school in Gilly, een deelgemeente van Charleroi. Dat meldt RTL Info. Dit is het tweede geval in een week. Afgelopen vrijdag werd de 13-jarige Lindsai ook zwaar toegetakeld door medeleerlingen van haar school in Merksem.