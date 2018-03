Opnieuw rijdt bestuurder zich vast in tramtunnel HA

26 maart 2018

13u03

Bron: RTL Info 4

Het tramverkeer in Brussel is zaterdagavond een uur onderbroken geweest nadat een bestuurder zijn lichte vrachtwagen had vastgereden op de tramsporen van pre-metrostation Lemonnier. De man had niet door dat het om een tramtunnel ging en strandde op de sporen. Een lezer van RTL Info stuurde beelden van het vastgelopen voertuig naar de Franstalige nieuwswebsite. De Brusselse openbaar vervoersmaatschappij MIVB bevestigt het incident en zegt dat de takeling van het voertuig ongeveer een uur in beslag nam. Tijdens de werken was er geen tramverkeer mogelijk tussen de haltes Zuidstation en Anderlechtsepoort.