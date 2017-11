Opnieuw rellen in Brussel: honderden mensen op straat, politie bekogeld, winkels en auto’s beschadigd hr tt avh

Bron: Twitter, Belga 0 Twitter @DailyMichaelEB De politie trekt zich terug als de relschoppers de aanval inzetten. Op het Brusselse Muntplein zijn deze namiddag rellen uitgebroken. De politie moest zich zelfs terugtrekken omdat er met voorwerpen naar de agenten werd gegooid. Er werden ook winkels en auto's beschadigd. Een delegatie van een vijftigtal agenten van de oproerpolitie is omstreeks 16.45 uur ter plaatse gekomen om de menigte jongeren uiteen te drijven.

Volgens politiewoordvoerder Olivier Slosse ontstonden de rellen toen een ploeg van de Brusselse politie een rapper wou aanspreken. "Dat is geëscaleerd en onze mensen werden bekogeld", zegt de woordvoerder. "We hebben ons dan teruggetrokken om een interventie voor te bereiden met meer manschappen en zullen zo meteen tussenkomen. Het gaat om een honderdtal mensen die op het Muntplein aanwezig zijn." Het is nog niet duidelijk of er gewonden gevallen zijn bij de incidenten.

De jongeren verzamelden massaal op het Muntplein en vernielden daarbij een wagen en verschillende ramen van de Muntpuntbibliotheek. Toen de oproerpolitie met het waterkanon en verschillende combi's ter plekke kwam, vluchtten de jongeren naar de omliggende straten. Na een tiental minuten trok de politie zich al terug. Een tiental agenten van de oproerpolitie is nog ter plaatse om een oogje in het zeil te houden, maar er blijft veel rumoer op het Muntplein.

Vargasss92, een social media-influencer met bijna 600.000 volgers, zou opgeroepen hebben om op het plein te verzamelen. Hij vraagt via snapchat: “Loop niet weg wanneer ik daar ben. De politie zou me meteen evacueren en ik wil dat niet, ik wil zolang mogelijk bij jullie blijven.”

Een paar maanden geleden ontstonden gelijkaardige toestanden in Frankrijk, ook naar aanleiding van een bijeenkomst rond Vargasss92.

