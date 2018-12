Opnieuw recordjaar voor file in Vlaanderen: we stonden er met z’n allen 925.000 uur in GVS

27 december 2018

18u43

Bron: VTM Nieuws 0 We hebben het afgelopen jaar nog langer in de file gestaan dan in 2017. En dat was al een recordjaar. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum. In totaal stonden we in de eerste elf maanden van dit jaar ongeveer 925.000 uur stil in Vlaanderen. Dat is 12.000 uur meer dan in heel vorig jaar. De files worden langer in kilometers én in tijd.

Tegenover 2015 verliezen we zelfs 22 procent meer tijd wanneer we met de wagen onderweg zijn. Op de snelwegen dan toch. Daarom proberen steeds meer mensen binnendoor te rijden om het lange aanschuiven te vermijden, maar dat is op termijn geen garantie op succes, want ook onze gewestwegen raken verzadigd.

Ook het aantal kilometer file op onze snelwegen is het voorbije jaar weer gestegen. Maar toch is er ook goed nieuws: de filetoename neemt wel stilaan af, de stijging is dus minder groot dan de voorbije jaren. Het lijkt er dus op dat de top van de berg stilaan in zicht is.