Opnieuw recordbedrag op spaarboekjes MDG

04 maart 2020

16u25

Bron: Belga 0 Maand op maand staat er in België een recordbedrag aan geld op de spaarboekjes, ondanks de extreem lage opbrengst. Dat is voor januari niet anders. Het recordbedrag bedraagt nu meer dan 283 miljard euro, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Bank.

In januari stond 283,1 miljard euro geparkeerd op de gereglementeerde spaardeposito's. Dat is bijna een miljard euro meer dan in december 2019.