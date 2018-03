Opnieuw recordaantal klachten aan Vlaamse overheid CMA

07 maart 2018

08u06 1 In 2017 kregen de diensten van de Vlaamse overheid 63.571 klachten in de bus. Dat is opnieuw een record, zo blijkt uit het jaarverslag van de Vlaamse ombudsman.

De gevoeligste plekken waar de Vlaamse overheid aan kan raken zijn de auto en het woonhuis van de Vlaming, en dus zijn portemonnee. Met ruim 600 méér klachten aan de Vlaamse overheidsdiensten dan het jaar ervoor, wordt opnieuw een record gebroken. Ook vorig jaar klaagden we, net zoals in 2016, voornamelijk over mobiliteit. Toch krijgt bijvoorbeeld De Lijn een pluim op de hoed van de Vlaamse ombudsman Bart Weekers voor haar manier van klachtenbehandeling. In totaal kreeg zij af te rekenen met 41.899 klachten – niet onlogisch met jaarlijks meer dan een half miljard reizigers en 206.803.550 afgelegde kilometers. Ook de lange wachttijden bij de rijexamencentra en de rijopleidingen deden burgers naar de ombudsman stappen. Niet alleen wat zich in de portemonnee laat voelen, was genoeg om over te foeteren. Ook de #metoo-beweging liet zich voelen in het aantal dossiers in scholen, sportclubs en andere instellingen.

Intussen pleit de Vlaamse ombudsman ervoor om het internet te beschouwen als een vierde basisgoed, naast elektriciteit, water en gas.

Gelukkig is er niet alleen slecht nieuws, want vorig jaar werd er ook meer dan ooit verzoend: de 5.780 verzoeningsresultaten zijn een verdubbeling ten opzichte van het jaar voordien.