Opnieuw rechtstreeks treinverkeer tussen Leuven en Brussels Airport

04 juni 2018

05u37

Tussen Leuven en de luchthaven van Zaventem rijden na anderhalve week opnieuw rechtstreekse treinen. Dat meldt Thomas Baeken, woordvoerder van spoornetbeheerder Infrabel, deze ochtend. Op donderdagavond 25 mei raakten de sporen door onweer bedolven onder een modderstroom.

De modderstroom trof het traject over een afstand van 600 meter op het ene en 400 meter over het andere spoor ter hoogte van Nossegem. De opkuiswerken namen anderhalve week in beslag omdat de ploegen van Infrabel de getroffen sporen, dwarsliggers, ballasten en kabelsleuven volledig uit dienden te breken om ze vervolgens grondig te kunnen reinigen. Daarna moesten ook nog de nodige tests en controles worden uitgevoerd.

Door de hinder moesten reizigers vanuit Leuven naar de luchthaven overstappen in stopplaats Zaventem, of de trein tot Brussel-Noord nemen om van daaruit verder te reizen naar de luchthaven. Sinds maandagochtend omstreeks 5 uur rijden er echter opnieuw rechtstreekse treinen.