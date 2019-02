Opnieuw problemen met ventilatie: Rogiertunnel anderhalf uur afgesloten in beide richtingen SVM

08 februari 2019

09u47

Bron: Belga 0 De Brusselse Rogiertunnel is tussen 6 uur en 7.25 uur in beide richtingen gesloten geweest voor het verkeer wegens problemen met de ventilatie.

“Als een aantal ventilatoren niet werkt, moet de tunnel om veiligheidsredenen dicht”, licht Inge Paemen van Brussel Mobiliteit toe. Het was al de derde keer deze week dat de Rogiertunnel om gelijkaardige redenen een tijdje dichtging.

De ventilatieproblemen worden intern bekeken bij Brussel Mobiliteit. "Er zijn al reparaties uitgevoerd en er zullen er nog volgen. We zoeken naar duurzame oplossingen in afwachting van de grondige renovatie die voorzien is voor 2022-2023.”

Vorige week stond er nog een brandend voertuig in de Leopold II-tunnel. De Rogiertunnel was een van de vier wegtunnels die in 1957 in Brussel geopend werden voor het verkeer, met het oog op Expo 58.