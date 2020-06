Opnieuw problemen met mondmaskers die overheid bestelde voor Belgische bevolking HR

19 juni 2020

20u29

Bron: Belga 0 Binnenland Nadat gisteren al bleek dat Nadat gisteren al bleek dat het gerecht een onderzoek is gestart naar de aankoop van 15 miljoen mondmaskers bij het Luxemburgse Avrox, duiken vandaag alweer nieuwe problemen op met de stoffen mondmaskers. Die werden door Defensie, op vraag van de federale regering, besteld voor de Belgische bevolking.

Oeko-Tex, dat instaat voor de certifiëring van de federale mondmaskers, vraagt de overheid de handleiding bij de mondmaskers die werden geleverd door Avrox in te trekken. Het zegt dat het certificaatnummer op die handleiding vervallen is en bovendien niet voor mondmaskers mag worden gebruikt. Kamerlid Michael Freilich (N-VA) betreurt het “zoveelste voorval” met de maskers en wil de premier erover aan de tand voelen.

Zoals bekend is Avrox de Luxemburgse vennootschap waarmee Defensie in zee ging voor de levering van 15 miljoen mondmaskers voor de Belgische bevolking. Freilich ontdekte dat het certificaatnummer dat op de handleidingen vermeld staat, niet correct was. Volgens Oeko-Tex gaat het om een nummer dat in 2016 is vervallen en dat niet meer mag worden gebruikt. Bovendien geldt het certificaat niet voor een eindproduct als mondmaskers, maar voor een tussenproduct.

Dat krijg je wanneer je in zee gaat met onbekende bedrijven Kamerlid Michael Freilich (N-VA)

In een brief aan de federale regering vraagt het bedrijf de handleidingen bij de 15 miljoen maskers uit roulatie te halen, maar ook om het label van overheidswebsites te halen waarop je de handleiding kan downloaden. Er blijkt immers een en ander mis te zijn met dat label. Er ontbreekt bijvoorbeeld de vermelding van de instelling die het materiaal zou hebben getest en het gaat om een oud label van Oeko-Tex.

Kamerlid Freilich, die zich eerder vastbeet in het dossier van de mondmaskers, heeft het over een zoveelste spijtig voorval, ook voor de reputatie van ons land. “Ik heb al eerder gewaarschuwd dat je dergelijke dingen krijgt wanneer je in zee gaat met onbekende bedrijven. Ik heb vernomen dat de firma nu ook juridische stappen onderneemt tegen Avrox.”

