Opnieuw problemen met informatieschermen in treinstations SVM

19 oktober 2019

11u11

Bron: Belga 0 Deze ochtend waren er tussen 5.45 uur en 7.30 uur opnieuw problemen met de informatieborden in treinstations. Dat meldt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. Dat was het gevolg van een 'bug', nadat het systeem afgelopen nacht werd heropgestart.

Omdat het een weekenddag is, was de hinder beperkter dan bij de gelijkaardige problemen dinsdag. Toen veroorzaakte een informaticapanne in de Brusselse stations een zwaar verstoorde avondspits.

In de nasleep van de panne richtte Infrabel een speciale taskforce op, die het informaticaprobleem de klok rond opvolgt. Dat team kon deze ochtend de problemen, die zich deze keer over het hele net voordeden, vrij snel oplossen.

"Wij hopen dat het probleem zich niet meer voordoet en anders zal de taskforce kort op de bal zitten", aldus Baeken. Hij benadrukt dat dit voor Infrabel "topprioriteit" is.