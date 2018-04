Opnieuw Poppy-huurwagen in de prak gereden in Antwerpen ADN

08 april 2018

16u23

Bron: Belga 1 In de buurt het Kiel in Antwerpen is een vermoedelijke joyride met een voertuig van het deelsysteem 'Poppy' geëindigd in een zwaar ongeval. De inzittenden namen de benen, zo laat de lokale politie weten.

Op het kruispunt van de Jan De Voslei en de Camille Huysmanslaan reed zaterdagavond een 'Poppy' met hoge snelheid richting het stadscentrum. De bestuurder negeerde het rode licht en moest uitwijken voor een voertuig dat groen had. Het voertuig raakte onbestuurbaar, kwam tegen een verhoogde middenberm terecht, ging over de kop en kwam op zijn zij tot stilstand tegen een andere wagen. Bij de aanrijding sneuvelde ook een verkeerslicht.

Via raam

Volgens de politie zagen getuigen hoe vier inzittenden het voertuig verlieten via het bestuurdersraampje, waarna ze de wagen achterlieten. Voorlopig is nog niet geweten wie de gebruiker van de auto was. Het voertuig werd alvast getakeld voor sporenonderzoek. Bij het ongeval zou niemand gewond zijn geraakt. In het verleden waren er ook al incidenten met de deelwagens. In februari werd nog een vernield exemplaar aangetroffen op een parking langs de Noorderlaan.