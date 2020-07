Opnieuw poederbrieven verstuurd naar Vlaams Belang, ook voorzitter Tom Van Grieken ontvangt exemplaar HLA

09 juli 2020

23u30

Bron: Belga 10 De voorbije dagen hebben acht Kamerleden een poederbrief in de brievenbus gevonden. Vandaag kwam ook in het federale parlement zo’n brief aan, geadresseerd aan Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Dat meldt de partij op Twitter. Kamerlid Annick Ponthier (Vlaams Belang) uit Bilzen tweet dat ook zij vandaag een poederbrief kreeg.

De partij schrijft dat de veiligheidsdiensten en Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) op de hoogte zijn gebracht. “Wij zwichten niet voor intimidatie”, klinkt het nog.

Ook in het federale parlement is een verdachte poederbrief aangekomen tav onze voorzitter @tomvangrieken. Veiligheidsdiensten en @PatrickDewael zijn net ingelicht. #WijZwichtenNietVoorIntimidatie @DeKamerBE pic.twitter.com/rahYDeSONE Vlaams Belang(@ vlbelang) link

Jonas Naeyaert, woordvoerder bij Vlaams Belang, zei woensdag dat vermoedelijk de voltallige fractie van het Vlaams Belang in de Kamer een brief heeft ontvangen. Minstens één N-VA-Kamerlid ontving een zelfde soort brief. Onder meer Kathleen Depoorter, Katleen Bury, Kurt Ravyts, Ellen Samyn, Barbara Pas, Steven Creyelman en Nathalie Dewulf vonden een gelijkaardige enveloppe in hun brievenbus.



Wie de poederbrieven verstuurde en om welke reden is nog niet duidelijk. “In ieder geval hebben we zelf geen weet van een concrete aanleiding en we kunnen daarover dan ook niet speculeren. Partijleden ontvangen regelmatig bedreigingen, doodsverwensingen of haatberichtjes via mail of sociale media, maar voor zover ik weet was er de afgelopen dagen of weken niks dat er bovenuit stak. We hebben dus geen enkel vermoeden wie de brieven verstuurde en om welke reden”, klonk het.