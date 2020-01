Opnieuw poederbrief verstuurd naar overheidsdiensten TT

13 januari 2020

10u48

Bron: RTL Info 4 Er is opnieuw een poederbrief verstuurd naar een federale overheidsdienst, dit keer de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel. Dat meldt RTL Info. De brandweer en civiele bescherming zijn ter plaatse.

Volgens het parket van Brussel kwam de poederbrief vanmorgen aan bij Buitenlandse Zaken, waarna de hulpdiensten meteen ter plaatse kwamen. De brandweer zou ondertussen alweer vertrokken zijn, de civiele bescherming kwam de brief ophalen voor analyse.

Vorige week werden er eerst poederbrieven verstuurd naar Waalse ministers, vrijdag kwamen er dan 18 tegelijkertijd aan op de kabinetten van federale ministers waaronder Maggie De Block (Open Vld) en Pieter De Crem (CD&V). Alle brieven bleken uiteindelijk onschadelijk te zijn, in minstens één brief zat gewoon bloem. Wie er achter de brieven zit, is nog niet duidelijk.