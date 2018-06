Opnieuw plofkraak: twee gangsters slaan toe in ING-kantoor in Seneffe Frank Eeckhout

15 juni 2018

06u43

Bron: eigen berichtgeving 0 Opnieuw hebben gangsters een bankautomaat tot ontploffing gebracht. Deze keer sloegen twee gemaskerde personen toe in een ING-kantoor in Seneffe in de provincie Henegouwen.

Op een gelijkaardige manier werden de voorbije weken al vier automaten opgeblazen. De plofkraak in Seneffe gebeurde omstreeks 3 uur vannacht. Over de omvang van de buit is nog niets gekend. Het onderzoek ter plaatse is nog in volle gang.

Meer info volgt later.