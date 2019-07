Opnieuw peutertje in coma na val in zwembad Waalse jongen (3) met helikopter naar ziekenhuis gebracht HAA

10 juli 2019

12u25

Bron: L'Avenir, Sudinfo 58 Een jongen van 3 jaar is gisteren in de tuin van zijn ouders in een zwembad gevallen. Het kind werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht en vecht vandaag nog steeds voor z’n leven. Dat melden Waalse media en het nieuws wordt bevestigd het het parket van Luxemburg.

Het drama vond gisterenavond plaats in de tuin van een woning in Musson, in het zuiden van de provincie Luxemburg. Volgens Sudinfo was de peuter aan de rand van het zwembad aan het spelen toen hij plots in het water viel. Zijn 9-jarige broertje sloeg alarm bij z’n ouders, die op hun beurt de hulpdiensten verwittigden.

Het kind werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en vervolgens in kritieke toestand met een helikopter naar een ziekenhuis net over de Belgische grens in Groothertogdom Luxemburg gebracht.



De politie ging ter plaatse om de eerste vaststellingen te doen, maar volgens het parket van Luxemburg gaat het om een spijtig ongeluk. “De jongen was aan de aandacht van zijn ouders ontsnapt en is in het zwembad gevallen. Zijn broer van 9 jaar heeft alarm geslagen”, aldus een woordvoerster. Volgens het parket was de toestand van de peuter vanochtend nog steeds kritiek.

Het is de tweede peuter in korte tijd die een ongelukkige val in een zwembad maakt in Wallonië. Gisteren nog werd June begraven in Luik. Het 3-jarige meisje bezweek vorige week aan haar verwondingen nadat ze vorige maand uit een crèche kon wegglippen en in het zwembad van de buren viel. Recent overleed ook de Vlaamse jongen Loïc (3,5) na een val in de zwemvijver van zijn ouders in Houthulst.