Opnieuw pand gekraakt in Gent: "Wij doen geen oog dicht" Wouter Spillebeen

16u06 747 Leen va Leen Vanwambeke In Palinghuizen in Gent is sinds deze morgen opnieuw een pand gekraakt. De eigenaars zijn ten einde raad. "'Jullie kunnen ons toch niets doen', zeiden de krakers tegen ons."

Eigenares Leen Vanwambeke ging gisteren nog langs in het pand in Palinghuizen om te zien of alles er nog proper was. Deze morgen kwam een kuisploeg er langs op alles spik en span te krijgen, maar zodra ze zagen dat het slot van de voordeur geforceerd was, wisten ze dat er iets mis was. "Ze zagen in het huis zeven mensen die op matrassen op de grond sliepen", zegt Vanwambeke.

Vijf volwassenen en twee kinderen met de Roemeense nationaliteit hebben hun intrek genomen in het huis, dat voor de wet onbewoond was. "Het huis werd gebruikt door onze zoon, maar nu hij stage loopt, verblijft hij er ook niet meer. Het staat momenteel te koop. Binnen staan er wel nog heel veel meubels. Het idee dat de krakers er nu alles mee kunnen doen dat ze willen, is heel frustrerend. We doen geen oog dicht tot die mensen eruit zijn."

Leen Vanwambeke De krakers staan buiten rustig te roken.

De eigenaars gingen deze morgen al langs om de situatie zelf te bekijken. "De krakers waren eigenlijk heel vriendelijk. Het eerste dat ze zeiden, was 'Jullie kunnen ons toch niets maken.' Ze zijn erg goed op de hoogte van de wet. Ik heb enorm hard het gevoel dat we in de steek gelaten zijn. Dit is al het zoveelste geval en er zullen er nog volgen."

De eigenaars hebben een advocaat onder de arm genomen die een kortgedingprocedure is opgestart om de krakers uit het huis te zetten. De nieuwe kraakwet, die ervoor moet zorgen dat krakers sneller uitgezet kunnen worden, wordt pas donderdag van kracht.

Google Maps Het gaat om een woning die al enkele maanden te koop staat in Palinghuizen.