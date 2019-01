Opnieuw oud-speurder verhoord in dossier Bende van Nijvel: speelde François A. (70) een cruciale rol? TT

29 januari 2019

13u40

In het dossier rond de Bende van Nijvel is opnieuw een oud-speurder verhoord. Dat bevestigt het federaal parket, dat er aan toevoegt dat de man niet is opgepakt. Vorige week werd er al een speurder opgepakt en aangehouden omdat hij het onderzoeksdossier naar de bende mogelijk gemanipuleerd heeft.

De voormalige speurder werd vandaag verhoord, aldus Belga. Volgens De Standaard gaat het om François A. (70), een ex-rijkswachter uit Halle.

Vorige week werd ook Philippe V. (62) opgepakt en later officieel aangehouden door de onderzoeksrechter. V. werd aangehouden voor het achterhouden van informatie op het moment dat hij deel uitmaakte van de politie, én voor “deelname aan een vereniging van misdadigers met het oog op het plegen van een misdrijf”.

V., die in de jaren 80 deel uitmaakte van het onderzoeksteam-Delta, wordt ervan verdacht betrokken geweest te zijn bij de mogelijke manipulatie van het onderzoek rond de vondsten in het kanaal van Ronquières in november 1986. Hij lag in die maand aan de basis van een belangrijke vondst in dat kanaal, waar een kogelwerend vest, een pistool dat van een politieagent werd gestolen, een brandkast uit de Delhaize van Aalst en munitie werden aangetroffen.

Een jaar eerder had een zoektocht in dezelfde zwaaikom nochtans niets opgeleverd. V. besliste naar eigen zeggen dat er opnieuw gezocht moest worden omdat de eerste zoektocht niet goed was aangepakt. Dat had hij ontdekt in de politieverslagen van 1985. Het zou daar zijn dat François A. in beeld komt: hij zou die verslagen aan V. bezorgd hebben.

Pas later bleek dat de voorwerpen slechts enkele dagen voor de vondst in het kanaal waren gegooid. Waarom, is voorlopig niet duidelijk, net als de reden waarom A. bij V. zou hebben aangedrongen opnieuw te gaan zoeken? Manipuleerde hij zijn collega-speurder, of had ook hij van nog iemand anders een tip gekregen? Het zijn die pistes die het federaal parket nu onderzoekt.