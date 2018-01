Opnieuw ophef rond affiche Star Casino, Brusselse metro laat duizend posters weghalen Fien Tondeleir

Bron: Eigen berichtgeving 388 Twitter De affiche in een van de Brusselse metrostations. Goksite starcasino.be heeft een nieuwe reclamecampagne gelanceerd en die veroorzaakt meteen ophef. Op de affiche is een naakte vrouw te zien, deels bedekt met bankbiljetten. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB besloot prompt alle duizend posters in haar stations en tramhaltes te verwijderen. Star Casino kwam al onder vuur te liggen met zijn 'Pommeline-affiche'.

De nieuwe reclameposter van het grootste online casino van ons land is de twitterende Belg niet ontgaan. Verschillende pendelaars die gisteren en vandaag een metro namen in een van de Brusselse stations, hebben een foto van de affiche op sociale media gepost. Op de prent: een naakte, jonge vrouw, deels bedekt met bankbiljetten en de slogan 'La sensation de gagner' ('het plezier te winnen'). Voor de meesten te seksistisch. "Bedankt STIB/MIVB om deze platvloerse reclame in jullie stations te hangen en zo seksisme te ondersteunen", sneert iemand, gevolgd door #StopPubSexiste of 'stop seksistische reclame'.

De Brusselse vervoersmaatschappij, zeer actief op sociale media, reageerde onmiddellijk en maakte bekend alle affiches binnen de 24 uur te verwijderen. "We hebben inderdaad besloten alle posters - het zijn er iets meer dan duizend - weg te halen", bevestigt woordvoerster An Van Hamme aan onze redactie. "De nieuwe affiches hangen sinds gisterennamiddag in onze metrostations." Voor MIVB is de campagne seksistisch van aard. "Bovendien wordt geïnsinueerd dat je een vrouw dient te betalen."

MIVB bevestigt ook dat er iets foutgelopen moet zijn bij de te volgen procedure over wat in de stations en aan de tramhaltes komt te hangen en wat niet. "Bij twijfelgevallen legt het reclamebedrijf waarmee we samenwerken ons altijd de affiches voor. Zijn die te seksistisch, te ongepast, dan laten wij ze niet toe. Er is in dit geval niet goed gecommuniceerd, want we hebben geen aanvraag gehad van onze reclamepartner. Allicht zitten de feestdagen daar voor iets tussen. Het was pas deze ochtend dat we zagen dat de affiches overal omhoog hingen. Anders hadden we zeker ons veto gesteld."

Ondertussen is alle reclame op de dynamische zuilen en schermen weggehaald. Dat gebeurde al binnen het uur na de aanklacht. De papieren posters zullen binnen de 24 uur worden verwijderd. Van Hamme zegt nog dat het Brusselse metronet niet tegen de visuals van Star Casino an sich is, maar wel aanstoot neemt aan dit specifieke beeld.

Star Casino zelf was niet bereikbaar. Ook de advocaat van de online goksite wilde geen commentaar kwijt.

Pommeline en Lesley-Ann

De goksite kwam eerder al in het oog van de storm na een affiche met Tempation-verleidster Pommeline, in mei van 2017. De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) kreeg toen een klacht binnen en vroeg Star Casino de campagne in te trekken of aan te passen. De afbeelding - met Pommeline in rode bikini en het bijschrift 'Joueuse'/'Winnaar' - was voor de reclamewaakhond denigrerend. "De menselijke waardigheid van de vrouw wordt aangetast", luidde het. Star Casino ging niet akkoord en tekende beroep aan tegen de beslissing.

Ook in 2016 nog moest het gokbedrijf zijn reclame met Lesley-Ann Poppe stopzetten omdat de 'dubbele bonussen' waar op de affiche naar verwezen werd volgens de JEP wezen op Poppes borsten. Ook hier werd de vrouw herleid tot lustobject.

Tim Dirven De reclame met Temptation-verleidster Pommeline.

RV Lesley-Ann Poppe prijkte vorig jaar met deze foto op de affiches van Star Casino, met bijschrift 'dubbele bonussen'.

