Opnieuw onvoldoende bewijzen: ‘brein’ achter diamantroof Brussels Airport krijgt 5 jaar cel ADN

27 juni 2019

10u38

Bron: Belga 3 De Brusselse correctionele rechtbank heeft vandaag de Fransman Marc Bertoldi veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar voor zijn aandeel in de spectaculaire diamantroof op de luchthaven Brussels Airport. Bij die overval op 18 februari 2013 gingen acht gewapende en gemaskerde mannen er vandoor met meer dan 30 miljoen euro aan diamanten en edelmetalen uit een vliegtuig van de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss. Volgens het parket was hij het brein achter de roof en was hij ook bij die overval aanwezig, maar dat was volgens de rechtbank niet bewezen. We werd Bertoldi als mededader beschouwd omdat hij de buit had geheeld.

De overval op Brussels Airport werd gepleegd door minstens acht gewapende en gemaskerde mannen. Die drongen het luchthaventerrein binnen en reden tot aan een vliegtuig van de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss, waar een waardetransport van Brink's stond. De overvallers haalden 121 colli's met voornamelijk diamanten ter waarde van meer dan 30 miljoen euro uit het vliegtuig en gingen er vervolgens vandoor.

Het parket Halle-Vilvoorde vervolgde uiteindelijk 19 verdachten, maar de rechtbank oordeelde dat de elementen die het parket had aangevoerd onvoldoende waren om de verdachten te veroordelen en sprak 18 personen vrij. Het aandeel van Fransman Marc Bertoldi werd toen afgesplitst omdat de man voor andere feiten in Frankrijk in de cel zat.

Helen

Volgens het parket was hij het brein achter de spectaculaire overval en had hij een actieve rol bij de feiten, maar daarvoor vond de rechtbank onvoldoende bewijzen. Dat Bertoldi zich op voorhand bereid had getoond om de buit te helen, was volgens de rechtbank wel voldoende om hem als mededader te beschouwen.

"De daders zouden de overval nooit gepleegd hebben als ze niet zeker wisten dat ze de buit aan de man konden brengen", oordeelde de rechtbank. Bertoldi werd ook schuldig verklaard aan lidmaatschap van een criminele organisatie en aan witwassen, en veroordeeld tot 5 jaar cel.