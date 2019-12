Opnieuw onderzoek naar vermiste loodgieter, zonen van verdachte geven gedetailleerde getuigenis: “Hij werd verbrand op kampvuur” tvc

03 december 2019

07u19

Bron: Het Nieuwsblad, BN DeStem 194 De vermiste loodgieter Johan Van der Heyden (56) uit Lint is gruwelijk vermoord. Hij werd in stukken gesneden en op een kampvuur gegooid. Dat verklaarden de twee zonen (16 en 17 jaar) van verdachte Wanda V.R. volgens Het Nieuwsblad. Ook onze bronnen bevestigen het verhaal. Deze ochtend is de politie opnieuw een onderzoek gestart in een woning in het Nederlandse Steenbergen.

De twee minderjarige zonen van prostituee Wanda V.R. (39) uit Zoersel werden midden november gearresteerd en hebben uitgebreide verklaringen afgelegd over wat er volgens hen gebeurd is met de vermiste Johan Van Der Heyden. Dat vernam Het Nieuwsblad van meerdere bronnen dicht bij het onderzoek.

De loodgieter verdween op zondagavond 2 juni toen hij een klant uit de nood ging helpen voor een ontstopping. Zijn witte bestelwagen Peugeot werd voor het laatst gezien aan de grensovergang op de snelweg richting Bergen-op-Zoom. De man gaf nadien geen teken van leven meer.

Een buurtbewoner van het woonwagenpark in Steenbergen zou hebben gezegd dat het gedurende enkele dagen naar ‘gebakken spek’ rook in de buurt

Wat iedereen vreesde, bleek volgens de verklaringen van de minderjarige jongens ook waar te zijn: de Lintenaar werd vermoord. Zijn lichaam werd in stukken gesneden en vervolgens zouden Wanda V.R. en haar ex-vriend Nicky S. een kampvuur hebben gemaakt waarin de verschillende lichaamsdelen werden verbrand.

Volgens Het Nieuwsblad komt de verklaring van de zonen overeen met een andere getuigenis in het dossier. Zo zou een buurtbewoner van het woonwagenpark in Steenbergen gezegd hebben dat het gedurende enkele dagen naar ‘gebakken spek’ rook in de buurt.

Roofmoord

Het motief blijft echter onduidelijk. Een van de pistes is dat Wanda V.R. en Nicky S. de man, een vaste klant van de prostituee, wilden beroven omdat ze gehoord hadden dat hij heel rijk was. Het duo zit momenteel nog in de cel. Daarnaast zitten nog twee andere verdachten in de gevangenis in Nederland: een 39-jarige moeder en haar 18-jarige dochter uit Steenbergen. Die moeder is een ex van Nicky S. en is de eigenares van de loods waar het versnijden van het lichaam mogelijk gebeurde.

We grijpen alles aan om meer duidelijk te kunnen geven aan de familie Van der Heyden Willem van Hooijdonk

Nieuw onderzoek

Specialisten onderzoeken een woning in het woonwagenpark in het Steenbergen. Later op de dag worden er speurhonden ingezet. Er komt ook een buurtonderzoek, omdat de bus van Johan van der Heyden mogelijk in de buurt werd gezien. “We hopen in het huis bloedsporen, DNA en schoenafdrukken te vinden”, zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk.

“We hadden al puzzelstukjes en hopen met het onderzoek van vandaag dat we de puzzelstukjes in elkaar kunnen schuiven. We grijpen alles aan om meer duidelijk te kunnen geven aan de familie Van der Heyden.”

Vanavond wordt aandacht besteed aan dit onderwerp op het vtm-opsporingsprogramma ‘Faroek’. Er is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

