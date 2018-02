Opnieuw normale dienstverlening bij MIVB na staking Directie en vakbonden bereiken akkoord HA

20 februari 2018

08u40

Bron: Belga 0 Het verkeer op het hele MIVB-netwerk (bussen, trams en metro's) is zoals aangekondigd vandaag hervat, na de 24 urenstaking van gisteren die er kwam op initiatief van de ACOD en ACLVB. Dat kondigt de Brusselse vervoersmaatschappij aan op Twitter.

De directie en de vakbonden bereikten gisterennamiddag een akkoord, na lange onderhandelingen. "De verschillende partijen raakten het eens over de werkorganisatie en toekomstig overleg binnen Field Support, het departement dat bij de MIVB onder andere instaat voor de veiligheid van het openbaarvervoersnet in Brussel", liet de MIVB na afloop weten in een persbericht. De partners zijn het ook eens geraakt over een onderhandelingskalender over de andere punten waarover overlegd wordt binnen de onderneming.

ACOD en ACLVB staakten om de verschillende operationele problemen aan te klagen, die een "slecht sociaal klimaat" creëren binnen de openbare vervoersmaatschappij. De christelijke vakbond staakte gisteren niet mee.