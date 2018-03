Opnieuw noodkreet voor justitie: "Parket dat nu onder vuur ligt in Veviba-schandaal, telt 11 magistraten terwijl dat er 20 moeten zijn. Hoe kan het dan deftig werken?" ADN

20 maart 2018

16u44

Bron: Belga 0 Op het Brusselse Poelaertplein hebben zich deze namiddag enkele honderden magistraten verzameld om de aandacht te vestigen op de crisis waarin justitie volgens hen verkeert en te protesteren tegen de aangekondigde besparingen.

"Dit is een herhaling van de alarmdag die we drie jaar geleden hielden", zegt Vincent Macq, procureur des Konings van Namen en voorzitter van de Union Professionelle de la Magistrature. "De regering heeft die alarmkreet toen genegeerd, dus komen we opnieuw in actie."

Op drie jaar tijd is de situatie binnen justitie allesbehalve verbeterd, te beginnen bij het personeelstekort, klinkt het bij de actievoerende magistraten. "De wet bepaalt onze kaders, maar de regering overtreedt die wet al jaren met de glimlach", zegt Manuela Cadelli van de Association Syndicale des Magistrats. "In sommige regio's bedraagt de personeelsbezetting zelfs geen 80 procent van wat het kader hoort te zijn, of zelfs minder. Het parket van Luxemburg, dat nu onder vuur ligt in het Veviba-schandaal, telt 11 magistraten terwijl dat er 20 zouden moeten zijn. Hoe kan het dan naar behoren werken? Hoe wil men dat justitie ingewikkelde financieel-economische fraude opspoort en vervolgt als daar geen magistraten voor zijn?"

Ook de informatisering van justitie laat op zich wachten, de werkomstandigheden in heel wat gerechtsgebouwen zijn erbarmelijk en de toegang tot justitie is er de voorbije jaren enkel moeilijker op gemaakt door verhoogde griffierechten en de beperking van de rechtshulp, klagen de betogers aan.

"En dan voorziet de regering voor 2019 een bijkomende besparing van 2 procent", gaat Manuela Cadelli verder. "Wij dringen er daarentegen op aan dat de regering de voorstellen volgt die het College van Hoven en Rechtbanken heeft gedaan in haar Blauwdruk voor een verzelfstandigd beheer. Dat was een politiek matuur voorstel om de financiering te organiseren volgens de echte noden. De onderhandelingen daarover liggen echter al maanden, zo niet jaren stil."