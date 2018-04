Opnieuw nestje vosjes gevonden aan spoorweg: "Waarschijnlijk is de mama overreden of geraakt door een trein" ADN

24 april 2018

15u13

Bron: ATV, VRT 3 Vier babyvosjes die een maand geleden werden gevonden aan een treinspoor, worden momenteel opgevangen in het VOC Brasschaat-Kapellen . Daar krijgen de kleine wilde diertjes de allerbeste zorgen tot ze oud en sterk genoeg zijn om weer de wijde wereld in te trekken.

De vosjes zijn amper vijf maanden oud en werden aangetroffen op een industrieterrein bij een spoorweg in Dendermonde. De mensen die de beestjes vonden, dachten dat het om puppy's ging. Ze brachten de vosjes dan ook naar een gewoon dierenasiel, waar duidelijk werd dat het geen hondjes maar vosjes waren.

“Waarschijnlijk is de mama ergens overreden of door een trein geraakt en zijn de kleintjes uit hun hol gekropen op zoek naar eten”, vertelt een vrijwilliger van het Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Kapellen aan ATV. Het is ook mogelijk dat hun vossenburcht vernield werd door machines die daar aan het werk waren. De verweesde diertjes groeien in ieder geval goed. “Ondertussen zijn de oogjes open en eten ze met veel smaak hun vlees en melk op”, klinkt het.

"We willen de vossenwelpjes niet handtam maken, maar zullen hen net verwilderen zodat we ze later opnieuw kunnen uitzetten", vertelt Marcel Peeters van het VOC Brasschaat-Kapellen aan de VRT. "Dat doen we dichtbij een vossenburcht, omdat vossenmoeders makkelijk jongen ter adoptie opnemen. En mocht dat niet lukken, dan kunnen ze nog altijd voor zichzelf zorgen."

Eerder deze maand werd bij werken aan de spoorweg in Drongen per toeval ook een nestje van drie piepende babyvosjes gevonden, tussen betonnen gleuven. De gleuf was afgesloten door bekistingsplaten waardoor moeder vos niet meer bij haar kroost kon. Een van de drie vosjes was erg verzwakt en werd naar het opvangcentrum Sos Wilde Dieren in Geraardsbergen gebracht.

Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren - Brasschaat Zie ze eens groeien! 2 weken geleden hebben we een nestje van 4 vosjes mogen ontvangen in ons centrum. Ondertussen zijn de oogjes open en eten ze met veel smaak hun vlees en melk op. Naar aanleiding...