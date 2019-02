Opnieuw mislukte plofkraak op Argenta-filiaal: DOVO ontdekt achtergelaten explosieven, tientallen buurtbewoners geëvacueerd Rob Van herck Toon Royackers kg

05 februari 2019

09u59

Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws, Belga 5 Op een filiaal van Argenta in Bree is vanmorgen een plofkraak gepleegd. Dat wordt bevestigd door de woordvoerster van Argenta en burgemeester Liesbeth Van der Auwera. In de loop van de ochtend werd bovendien duidelijk dat enkele aanwezige springtuigen in het gebouw nog niet ontploft zijn, waardoor tientallen buurtbewoners werden geëvacueerd. Volgens het parket van Limburg lieten de daders aan de bank ook een wagen met een Nederlandse nummerplaat achter.

Rond 4 uur werden buurtbewoners van Argenta in Bree wakker door een luide knal. Drie daders hadden daar geprobeerd met explosieven de geldautomaat op te blazen, maar de plofkraak mislukte. Volgens Argenta hebben de dieven geen buit kunnen maken. De materiële schade, zowel aan de bank als aan omliggende woningen, is wel groot.

DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, werd ter plaatse gestuurd. Na onderzoek bleek er nog een niet ontploft springtuig aanwezig te zijn, waarna meteen beslist werd de buurt te evacueren. Het zou gaan om vijftig tot honderd bewoners.



“De situatie is onder controle. De bewoners komen met mondjesmaat toe in het stadhuis in Bree, waar we de mensen opvangen”, vertelt burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V) van Bree.

Auto

Er is ook een auto met Nederlandse nummerplaat blijven staan aan de bank, bevestigt het parket van Limburg. Het gaat om een Audi A6 met Nederlandse nummerplaat. Dat zou de piste kunnen ondersteunen dat de bende die achter de plofkraken in Limburg zit, afkomst is uit Nederland.



De politie is bezig met de verdachten op te sporen. Het gerechtelijk lab werd ter plaatse gestuurd voor een uitgebreid sporenonderzoek.

Derde plofkraak

Het is de derde plofkraak op enkele weken tijd in Limburg. Op 20 januari werd een plofkraak gepleegd op een bankkantoor van BNP Paribas Fortis aan het Marktplein in Hamont-Achel. Een week daarvoor werd ook al een plofkraak gepleegd op een geldautomaat van een bpost-kantoor in Kinrooi.

