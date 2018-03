Opnieuw minderjarige delinquent vrij omdat er geen plaats is in jeugdinstelling Everberg PLA ADN

27 maart 2018

17u24

Bron: Eigen berichtgeving 0 Voor de derde keer in amper een week tijd is een Antwerpse minderjarige, die betrapt werd op criminele feiten, vrijgelaten. Reden: geen plaats meer in de gesloten jeugdinstelling van Everberg, waar de jeugdrechter hem naartoe wilde sturen.

Het gaat om een 17-jarige jongen die gisteren door het Antwerpse parket voor de jeugdrechter was geleid op verdenking van feiten van poging tot afpersing, handel en bezit van verdovende middelen ten aanzien van minderjarigen en oplichting. De jeugdrechter vertrouwde de jonge delinquent toe aan Everberg.

Wegens plaatsgebrek moest de tiener echter vandaag opnieuw voor de jeugdrechter verschijnen, die zijn beslissing van gisteren bevestigde. Maar ook vandaag is er nog geen plaats in Everberg voor de jongere. Omdat de toewijzing aan Everberg onuitvoerbaar was, kwam het tot de vrijlating van de verdachte. De jongen is niet aan zijn proefstuk toe is. Hij heeft geen zin om zijn leven te beteren, trekt zich niets aan van een huisarrest en gedraagt zich agressief tegenover zijn familie thuis.

"Niet meer te verantwoorden"

Het parket dringt opnieuw aan op een snelle oplossing voor het probleem. "Het parket Antwerpen is zeer bezorgd over het signaal dat thans gegeven wordt aan jongeren die zich inlaten met ernstige vormen van criminaliteit en zich bovendien niet begeleidbaar opstellen", stelt parketwoordvoerster Sylvie Van Baden. "Zoals eerder benadrukt, meent het parket dat de huidige gang van zaken vanuit maatschappelijk oogpunt niet meer te verantwoorden valt."

Vrijdagavond trok het parket ook al aan de alarmbel voor twee soortgelijke gevallen die vorige week hadden plaatsgevonden. Een 17-jarige verdachte van een gewapende overval moest worden vrijgelaten na een nacht in een gewone cel, een leeftijdsgenoot kon pas een week na feiten van handel in verdovende middelen in Everberg terecht en pleegde in tussentijd een diefstal met braak.