Opnieuw minder geboortes in Vlaanderen SI

15u10

Bron: Belga 1 thinkstock Archiefbeeld. Het aantal geboortes is in Vlaanderen vorig jaar opnieuw gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE), dat elk jaar in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid het totale aantal verlossingen binnen de 64 materniteiten publiceert. Vorig jaar vonden 62.642 verlossingen plaats, of 2 procent minder dan in 2016 (63.899).

Het aantal geboortes daalde al voor het zesde jaar op rij. In 2012 werden nog 66.965 baby's geboren, of 4 procent meer dan in 2017. "De geboortecijfers blijven vooral dalen omdat het aantal vrouwen geboren in de jaren 1985 tot 1988 lager lag dan pakweg tien jaar eerder, dus dat er minder vrouwen zijn die nu 28 à 32 jaar oud zijn", aldus professor Hendrik Cammu, woordvoerder van het SPE.

Daling sterkst in Limburg en West-Vlaanderen

Het aantal verlossingen daalde in 2017 in alle provincies: Antwerpen (-1.2 procent), Vlaams-Brabant (-1.5 procent), Limburg (-3.9 procent), Oost-Vlaanderen (-0.6 procent) en West-Vlaanderen (-4.1 procent). "Het is logisch dat jonge mensen verhuizen naar streken waar meer industrie is, en die vind je in Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. We zien daar dan ook geen sterke daling van het aantal geboortes", legt Cammu uit. "Veel jonge mensen trekken weg uit Limburg en West-Vlaanderen", waar de daling dan ook veel sterker is.