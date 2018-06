Opnieuw minder dan kwart van ochtendploeg aan de slag in Vlaamse gevangenissen ADN

22 juni 2018

08u06

Bron: Belga 9 Door de acties van de vakbonden is vandaag in de Vlaamse gevangenissen opnieuw maar 23 procent van het voorziene personeel opgedaagd. Dat blijkt uit cijfers van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen.

De vakbonden voeren al sinds dinsdag actie tegen het voornemen van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om een gegarandeerde dienstverlening in de gevangenissen in te voeren. Daarnaast zijn de vakbonden ook niet te spreken over enkele aanpassingen in het personeelsstatuut die de minister wil doorvoeren.

Volgens de cijfers van het gevangeniswezen is in Vlaanderen vanmorgen maar 23 procent van het personeel aanwezig. Ook de voorbij twee dagen moest de ochtendshift het al met iets minder dan een kwart van de normale bezetting worden uitgevoerd.

De actiebereidheid is het grootst in Leuven Centraal (8,8 procent), Brugge (9,0 procent), Hasselt (12,1 procent), Gent (13,3 procent) en Sint-Gillis (18 procent). Er zijn in Vlaanderen in totaal 84 politieagenten ingezet om de dienstverlening in de gevangenis te verzekeren. Ook in de Waalse gevangenissen wordt nog altijd geprotesteerd. Daar zijn gemiddeld vier op de tien personeelsleden opgedaagd.