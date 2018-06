Opnieuw minder dan de helft van de cipiers aan de slag in Vlaanderen TK

30 juni 2018

13u54

Bron: Belga 0 Vannacht in vanochtend is opnieuw minder dan de helft van de cipiers aan de slag gegaan in de Vlaamse gevangenissen, hoewel er volgens de stakingskalender in het weekend niet gestaakt zou worden. Bovendien wordt er volgens de cijfers van het gevangeniswezen op de inmiddels twaalfde stakingsdag opnieuw minder gestaakt in de Waalse strafinstellingen.

In de Vlaamse gevangenissen, inclusief Sint-Gillis in Brussel, moeten 39 politie-agenten en twee mensen van de Civiele Bescherming depanneren. Voor de nacht-, vroege- en dagshift samen daagde in de Vlaamse instellingen 48 procent van de cipiers op. In Hasselt (27%) en Merksplas (28%) was de hinder het grootst, in Dendermonde ging iedereen wel aan de slag. In Sint-Gilles daagde 62 procent van de cipiers op.

Volgens het directoraat Penitentiaire Instellingen was voor de nachtshift in de Waalse gevangenissen (inclusief Vorst) bijna 83 procent aanwezig en voor de vroege shift bijna 80 procent. Enkel in Vorst moesten politie (2) en Civiele Bescherming (3) in beperkte mate een handje toesteken.

Alternerende acties

Sinds woensdag zijn de bonden overgestapt op alternerende acties. Die begonnen in de Vlaamse gevangenissen, gevolgd door de Waalse en vrijdag de Brusselse. Maar de deelname aan de staking bleef de voorbije dagen in heel het land groot, ondanks de afwisselende stakingsdagen. De bonden dekken dan ook iedereen die in staking gaat.

Volgens de stakingskalender hervatten de acties maandag. Maandag is er heel de dag ook overleg met minister Geens, dinsdag in de namiddag.