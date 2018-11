Opnieuw minder bezoekers voor Antwerpse Boekenbeurs TT

11 november 2018

17u26

Bron: Belga 0 De Boekenbeurs in Antwerp Expo heeft de voorbije twee weken in totaal ruim 137.000 bezoekers gelokt. Dat heeft organisator Boek.be bekendgemaakt op de slotdag. Het bezoekersaantal is daarmee opnieuw iets gedaald, want in 2017 kwamen er nog 143.000 boekenliefhebbers langs, in 2016 150.000.

"We dachten in lijn met vorig jaar te kunnen eindigen omdat 11 november als slotdag traditioneel de meest bezochte dag is, maar dit jaar was die ietwat atypisch met 11.000 bezoekers", zegt Alexis Dragonetti, gedelegeerd bestuurder van Boek.be.