Opnieuw meer bestuurders die te snel reden tijdens flitsmarathon TT

04 april 2019

17u17 0 Tijdens de flitsmarathon van gisteren zijn 1.087.511 voertuigen gecontroleerd. 29.540 voertuigen of 2,71 procent reed te snel. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige flitsmarathon van oktober 2018 (2,54 procent). Dat meldt de Federale politie.

Er werd in 132 politiezones en door de Federale Wegpolitie gecontroleerd. Het rijbewijs van 65 bestuurders werd ingetrokken. Dat is een lichte stijging van het aantal bekeuringen, maar wel een daling van het aantal intrekkingen. “Deze cijfers tonen aan dat nog te veel bestuurders te snel rijden, maar dat de snelheidsovertredingen minder excessief zijn. De strijd tegen overdreven of onaangepaste snelheid wordt voortgezet”, zegt de politie.

“Uit de resultaten blijkt dat nog te veel bestuurders een zware voet hebben op onze wegen en autosnelwegen. Overdreven snelheid is vaak recht evenredig met de ernst van het ongeval. Ze speelt in één op drie ongevallen een bepalende rol en ze is vaak de oorzaak ervan. De strijd tegen overdreven of onaangepaste snelheid is van essentieel belang voor de verkeersveiligheid. Met dit soort controleacties wil de Geïntegreerde Politie het subjectieve gevoel om gecontroleerd te worden verhogen. De hoofddoelstelling is het gedrag van hardleerse bestuurders te wijzigen.”