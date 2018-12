Opnieuw klacht tegen weduwe van bekende boer “Charel”: vrouw voor duizenden euro’s opgelicht Redactie

01 december 2018

10u50 5 Vera Schouppe (55), de weduwe van Vlaanderens bekendste boer “Charel”, heeft opnieuw een klacht aan haar been. Een vrouw uit Merksem is naar de rechtbank gestapt omdat ze door Schouppe voor duizenden euro’s zou opgelicht zijn. Schouppe zit overigens al twee maanden in de cel vanwege drugshandel.

Boer Charel - echte naam Karel Declerck - overleed in 2013. Vier jaar voor zijn overlijden trouwde hij met de 34 jaar jongere Vera Schouppe. Schouppe is geen onbesproken blad. In september werd de vrouw opgepakt in de gerestaureerde hoeve van haar overleden man op verdenking van drugshandel - en productie. Samen met haar drie zonen probeerde ze geld te verdienen met de productie van een grote voorraad speed. Ze zit daarvoor nog steeds in voorhechtenis. De gevangenis is geen onbekend terrein voor de vrouw. Als twintiger werd ze ook al gearresteerd voor de smokkel van hasj.

Oplichting

Nu komt daar nog een klacht bij, deze keer van een 58-jarige vrouw uit Merksem. De vrouw beweert dat Schouppe haar heeft opgelicht en misbruik heeft gemaakt van haar vertrouwen. Volgens Ilse Buyst, de advocate van de vrouw uit Merksem, leerde beide dames elkaar drie jaar geleden kennen in een café. Schouppe kon het vertrouwen van de vrouw winnen en vroeg haar om aankopen te doen voor nieuwe paardenstallen die werden gebouwd. Schouppe zou al die tijd beloofd hebben om de kosten terug te betalen. De vrouw uit Merksem heeft dat geld echter nooit teruggezien. Het gaat om duizenden euro’s.

De vrouw hoopt nu met de klacht het geld toch nog terug te kunnen krijgen. De advocate vermoedt echter dat Schouppe nog meerdere mensen op die manier heeft opgelicht en hoopt dat ook andere mogelijke slachtoffers zich nog melden bij het gerecht.