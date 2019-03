Opnieuw kinderen uit IS-gebied op weg naar België ttr

12 maart 2019

18u12

Bron: belga 15 Het Agentschap Jongerenwelzijn heeft opnieuw melding gekregen dat er één of meerdere kinderen uit IS-gebied op weg zijn naar België. Dat antwoordde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) vandaag in het parlement op een vraag van Nadia Sminate (N-VA). Een datum van terugkeer is er nog niet.

Begin februari kwamen de twee dochtertjes van een Limburgse IS-strijdster naar België. De vrouw was eind 2017 met haar kinderen uit Syrië gevlucht en werd in Turkije tot tien jaar cel veroordeeld. De vader was in Syrië om het leven gekomen, dus zaten de kinderen een jaar met hun moeder in de gevangenis. Hun grootmoeder ijverde voor een terugkeer van de kinderen en kreeg eind 2018 toestemming van de Belgische regering. Zij vangt de kinderen nu op in ons land.

Volgens Vandeurzen ging het om het tweede geval waarvan het agentschap Jongerenwelzijn op de hoogte werd gesteld door OCAD, het orgaan voor de dreigingsanalyse. Intussen werd Vlaanderen ingelicht over een derde nakende terugkeer. "Hiervoor worden de nodige voorbereidingen getroffen, maar er is nog geen concrete datum van terugkeer", aldus Vandeurzen.

Hulpverlening

De afspraak is dat er in Vlaanderen voor elke terugkerende minderjarige een rondetafel wordt georganiseerd, met het onderwijs, de psychiatrie en alle andere mogelijke betrokkenen. Daar moet dan een hulpverleningstraject worden opgesteld. Voor de nakende terugkeer zal dat overleg binnenkort worden georganiseerd, maar ook voor de kinderen die in februari toekwamen moet de rondetafel nog plaatsvinden.

Vreemd, vond Sminate. "Ik had toch wel verwacht dat die in voorbereiding van de terugkeer zou worden georganiseerd en niet achteraf een doekje voor het bloeden zou zijn", zei ze vandaag.

