Opnieuw kettingbotsing op E17 in Kortrijk: vier vrachtwagens en één wagen betrokken kg

25 april 2018

18u10

Bron: Belga 6 Op de E17 in Kortrijk, in de richting van Frankrijk, is woensdag opnieuw een ongeval gebeurd. Er zijn twee rijstroken versperd. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Het is al het tweede ongeval op de E17 in Kortrijk deze week.

Woensdag in de late namiddag raakten vier vrachtwagens en een personenwagen betrokken bij een botsing op de E17. Een van de bestuurders moest door de brandweer bevrijd worden en is lichtgewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de parking van het tankstation in Marke. Er staat vier kilometer file.

Het is al de hele week erg druk op de E17 in de richting van Kortrijk, door werken in Frankrijk. Dinsdag gebeurde er in het vertraagde verkeer een dodelijk ongeval. Toen reden twee vrachtwagens op elkaar in bij Kortrijk-Zuid. Een van de vrachtwagenchauffeurs kwam daarbij om het leven.