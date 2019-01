Opnieuw jurylid afwezig bij start zitting aanslag Joods Museum, reserve-jurylid blijkt nicht van politiespeurder ADN

16 januari 2019

09u34

Bron: Belga 0 Op het assisenproces over de aanslag van het Joods Museum moet opnieuw een effectief jurylid vervangen worden. Dat is gebleken bij de start van de vierde zittingsdag. Een man is afwezig nadat zijn vrouw betrokken raakte bij een ongeval. Ook is gebleken dat één van de reserve-juryleden de nicht is van één van de politiespeurders die het onderzoek hebben gevoerd.

Het is weer debat over de juryleden op het proces met hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche. De echtgenote van het zevende jurylid heeft een ongeval gehad en moet geopereerd worden. De man wordt vervangen door het derde reserve-jurylid.

Een andere vrouw heeft gemeld dat ze de nicht is van een politiespeurder die verhoord wordt als getuige. “Ze hebben weinig contact, maar volgen elkaar wel op sociale media en dergelijke. “Zoals de meeste neven en nichten”, zegt de voorzitster.



De advocate van de ouders van Alexandre Strens, één van de dodelijke slachtoffers van de aanslag, stelde daarop voor om aan alle juryleden te vragen of ze iemand in het onderzoek kennen, van ver of dichtbij. Het federaal parket vroeg enkele minuten bedenktijd om op die suggestie te reageren en om te beslissen of ze de wraking van het reserve-jurylid zouden vragen. De zitting werd daarop geschorst.

Gisteren ging de zitting uren later dan gepland van start door een probleem met een van de juryleden, van wie de onpartijdigheid in vraag werd gesteld. Voorzitter Laurence Massart had een e-mail van de voorzitter van de Franstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg ontvangen, waarin stond dat een jurylid in 2013 nog als toegevoegd griffier had gewerkt voor onderzoeksrechter Berta Bernardo Mendez, die later op het proces komt getuigen. Het hof kwam met het verdict dat het jurylid werd gewraakt.

