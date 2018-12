Opnieuw illegale arbeiders aangetroffen op werf van Google in Henegouwen ttr

07 december 2018

09u58

Bron: belga 14 De sociale inspectie heeft bij een nieuwe inspectie op een werf van internetgigant Google in Baudour, in de provincie Henegouwen, 227 illegale arbeiders aangetroffen. Dat meldt de Franstalige openbare omroep RTBF en het Arbeidsauditoraat bevestigt de feiten. Begin november en op 21 november werden op dezelfde werf verschillende inbreuken op de sociale wetgeving vastgesteld.

Google bouwt in Baudour een nieuw datacenter. Ook deze week bracht de sociale inspectie een bezoek aan de werf. Bij een nieuwe inspectie troffen de arbeidsinspecteurs liefst 227 illegale arbeiders aan. De opdrachtgever zou een onderaannemer uit Groot-Brittannië zijn die vooral Roemeense, Bulgaarse, Britse en Hongaarse arbeiders illegaal tewerkstelt.



"Die arbeiders zijn niet aangegeven als werkenden, niet in hun eigen land en niet bij de RSZ in België", zegt het Arbeidsauditoraat.

Het was al de derde inspectie van de werf. Begin november en op 21 november werden ook al 105 illegale arbeiders aangetroffen. De betrokken firma's, veelal bedrijven uit Groot-Brittannië, riskeren boetes van 480.000 tot 4,8 miljoen euro.