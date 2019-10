Opnieuw iemand van Belgische ‘most wanted’-lijst gearresteerd: Edouard Donys (76) liet vrouw vermoorden KVDS Faroek Ozgunes

24 oktober 2019

12u49 0 Er is opnieuw een arrestatie verricht van iemand op de lijst met meest gezochte criminelen van ons land. Het gaat om Edouard Donys (76), een Waalse man die eerder dit jaar tot 25 jaar cel veroordeeld werd omdat hij de opdracht gaf een vrouw te vermoorden. Dat meldt VTM NIEUWS.

De arrestatie zou donderdagochtend om 19.10 uur gebeurd zijn in het Franse Montélimar door het FAST (Fugitive Active Search Team) van de Belgische en de Franse federale politie. Over de precieze omstandigheden en hoe de speurders hem op het spoor kwamen, is nog niets bekend.

Oudste

Donys was de oudste persoon op de 'most wanted'-lijst van ons land. De man uit Seraing werd op 28 maart veroordeeld door het hof van Beroep van Bergen tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor moord.







Hij zou de opdracht gegeven hebben om Françoise Michaux om te brengen. De 72-jarige vrouw werd gedood door twee kogels, één in het hoofd en één in de borststreek. De feiten vonden plaats in Honnelles op 12 oktober 2013.